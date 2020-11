Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht in Bous, Unfallzeugen gesucht.

BousBous (ots)

Am Samstag den 21.11.2020 kam es gegen 16:45 Uhr in der Saarbrücker Straße in Bous in Höhe Mc Donalds zu einem Verkehrsunfall. Dort streifte ein weißer Peugeot 207 mit Essener Kreiskennzeichen "E" beim Überholen einen anderen PKW. Im Anschluss flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen etwa 25 - 30 Jahre alten, schlanken Mann mit einer weißen Basecap. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer im Bereich Völklingen, Bous, Saarlouis wohnhaft sein dürfte. Wer Angaben zum Unfallgeschehen, dem derzeitigen Nutzer oder dem aktuellen Standsort des weißen Peugeot 207 mit Essener Kreiskennzeichen machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter 06831-9010 in Verbindung zu setzen.

