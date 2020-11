Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht in der Alleestraße in Überherrn

ÜberherrnÜberherrn (ots)

Die 43-jährige Geschädigte parkte ihren schwarzen Toyota am 14.11.2020, zwischen 08:30 Uhr - 09:00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Alleestraße in Überherrn. Während die Dame ihre Einkäufe tätigte, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite des Toyota. Von dem Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur, denn er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Saarlouis hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 06831/9010 (Polizeiinspektion Saarlouis) zu melden.

