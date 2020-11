Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Lkw beschädigt Verkehrsschild in der Nähe des Globus Marktes und flüchtet

SaarlouisSaarlouis (ots)

Am Freitag 13.11.2020 gegen 11:50 Uhr fuhr ein grauer Lkw mit Anhänger entgegen der Einbahnstraßenregelung durch den Gaswerkweg in der Nähe des Globus Saarlouis und beschädigte hierbei eine einbetonierte Warnbake. Anschließend flüchtete der Lkw in Richtung Innenstadt, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Lkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

