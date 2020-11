Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unbekannter verursacht Unfall auf der A 620

EnsdorfEnsdorf (ots)

Ein 20-Jähriger überschlug sich am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, auf der A 620 in Höhe der Abfahrt Ensdorf, als er mit seinem Pkw in Richtung Saarbrücken unterwegs war. Zuvor war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf die Überholspur gezogen, ohne auf den herannahenden Pkw auf der Überholspur zu achten. Weil der junge Mann stark bremsen musste, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw des 20-Jährigen blieb auf dem Dach liegen und musste mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Die Ermittlungen zum unbekannten Unfallverursacher dauern an.

