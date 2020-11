Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

SaarlouisSaarlouis (ots)

Am Freitagabend, den 06.11.2020, gegen 18:12 Uhr, ereignete sich im Bereich der Metzer Straße/Überherrner Straße in Saarlouis ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Eine 75-jährige Autofahrerin bog von der Metzer Straße kommend nach links in die Überherrner Straße ab und übersah hierbei die 37-jährige Frau, die gerade im Begriff war, die Straße zu überqueren. Die Fußgängerin erlitt eine Beinfraktur und musste umgehend operiert werden. Neben zwei bereits namentlich bekannten Ersthelfern sucht die Polizei nun nach Unfallzeugen, die möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarlouis in Verbindung zu setzen unter Tel.: 06831 - 9010.

