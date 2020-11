Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Saarlouis-FraulauternSaarlouis-Fraulautern (ots)

Am Sonntag, den 01.11.2020, ereignete sich gegen 18:10 Uhr in der "Lebacher Straße" in 66740 Saarlouis-Fraulautern ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 27-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer überquerte mit seinem Fahrrad einen Fußgängerüberweg unmittelbar hinter dem Kreisverkehr "Theodor-Heuss-Allee". Der Pkw befuhr die "Lebacher Straße" aus Richtung Saarwellingen kommend in Fahrtrichtung Saarlouis. Hierbei übersah der Führer/die Führerin des Pkw den bereits auf dem Fußgängerüberweg befindlichen Fahrradfahrer. In Folge der Kollision stürzte der Fahrradfahrer zu Boden. Dieser wurde durch den Verkehrsunfall verletzt, das Fahrrad wurde erheblich beschädigt. Der bislang unbekannte Pkw setzte seine Fahrt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, in Richtung Saarlouis fort.

Der Fahrradfahrer wurde mittels Rettungswagen in ein Saarlouiser Krankenhaus verbracht.

Gegen des bislang unbekannten Führer / die bislang unbekannte Führerin des Pkw wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen des Verkehrsunfalls sowie Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem unfallbeteiligten Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831 / 9010 in Verbindung zu setzen.

