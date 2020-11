Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Kurioser Bootsunfall an der Schleuse Lisdorf

Saarlouis(Lisdorf)Saarlouis(Lisdorf) (ots)

Am 31.10.2020 wurde der Polizei in Saarlouis gegen ca. 11:40h von einem Zeugen mitgeteilt, dass an der Slipanlage (Einlassstelle für Boote)in Höhe der Schleuse Lisdorf, ein selbstgebautes Styroporboot beim Zuwasserlassen sinken würde. Beim Eintreffen der ersten Beamten vor Ort wurde festgestellt, dass ein PKW- Fahrer mit Anhänger der Marke "Eigenbau" versuchte ein auf dem Anhänger befindliches, selbstgebautes, Styroporboot an der Einlassstelle ins Wasser zu lassen. Dazu wurde der Anhänger, mit darauf befindlichem Boot, mit dem PKW rückwärts an der Rampe bis ins Wasser manövriert. Der Anhänger wurde jedoch zu weit ins Wasser gelassen, woraufhin dieser sank. Die Strömung erfasste in der Folge den Anhänger und drückte diesen nach unten und zur Seite. Durch den Druck der Strömung hob sich das Zugfahrzeug an und wurde auf den Rand der Kaimauer gehievt, wo das Fahrzeug schließlich manövrierunfähig liegen blieb. Das Boot konnte mit einer Leine bereits vor Eintreffen der Polizei gesichert werden. Das Fahrzeug auf der Kaimauer und der Anhänger mussten von insgesamt 2 Abschleppdiensten geborgen werden. Die Bergungsarbeiten erstreckten sich auf ca 3h. Zu einer Beeinträchtigung des Schiffsverkehrs kam es nicht. Der PKW wurde nicht beschädigt.

