Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Spektakulärer Verkehrsunfall auf der Autobahn Höhe Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am Montag, den 26.10.20, gegen 12:00 Uhr befuhr ein LKW Fahrer die BAB 620 in Fahrtrichtung Luxemburg, als sich in Höhe Saarlouis plötzlich aus unbekannten Gründen das Dach seines Aufliegers löste. Das Dach schlug in der Folge im Führerhaus eines nachfolgenden Lkws ein und kam schließlich auf dessen Dach zum Liegen. Der Lkw-Fahrer reagierte promt und brachte sein Fahrzeug auf dem rechten Standstreifen zum Stillstand. Auch der 31-jährige Verantwortliche aus Marpingen stoppte seinen Lkw umgehend und begab sich zurück an die Unfallörtlichkeit.

Das Dach musste unter Zuhilfenahme eines Kranfahrzeugs geborgen werden. An dem betreffenden Lkw entstand erheblicher Sachschaden,er musste schließlich abgeschleppt werden.

Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.

Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGLin, PHKin Schwarz

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell