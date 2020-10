Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Handtaschendieb überführt

Saarlouis (ots)

Am Samstag, dem 24.10.2020, gegen 16:02 Uhr alarmiert ein Ladendetektiv eines Saarlouiser Kaufhauses die dortige Polizei. Der Ladendetektiv erkannte in der Saarlouiser Innenstadt einen Dieb wieder, der wenige Tage zuvor in einem Kaufhaus einer Dame die Handtasche entwendet hatte. Der Kaufhausdetektiv verfolgte den 18-Jährigen aus Saarlouis bis zum Eintreffen der Polizeibeamten. Der junge Mann konnte durch Videoaufzeichnungen zweifelsfrei der Tat überführt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Handtaschendiebstahl.

