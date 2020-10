Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht - Wer hat was gesehen?

Schwalbach/Saar (ots)

Am 17.10.2020, gegen 12:05 Uhr, wendete ein weißer Lieferwagen in der Einfahrt des Anwesens Im Linnengarten 1 A in 66773 Schwalbach und stieß hierbei gegen die Vorgartenmauer. Bei der einmaligen Kollision blieb es jedoch nicht und so kollidierte er bei dem Wendemanöver mit weiteren Teilen der Mauer. Die Mauer wurde durch den Unfall massiv beschädigt und mehrere Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich nach dem Unfall jedoch unerkannt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Saarlouis hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um die Mithilfe von Zeugen - wer hat zur Tatzeit den Fahrer oder das Fahrzeug wahrnehmen können? Hinweise bitte an das Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefon 0631/9010.

