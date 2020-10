Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht

Saarlouis-Roden (ots)

Am Freitag, den 16.10.2020, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich in der "Bergstraße" in 66740 Saarlouis-Roden ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte und im Anschluss von der Örtlichkeit flüchtete. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen silberfarbenen Pkw der Marke BMW handeln.

Der Verkehrsunfall konnte durch einen Fahrradfahrer, welcher die Örtlichkeit zufällig passierte, beobachtet werden. Jedoch konnte der Fahrradfahrer im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei Saarlouis vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Der zuvor beschriebene Fahrradfahrer sowie weitere mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Saarlouis unter der Rufnummer 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

