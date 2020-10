Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Duo gibt sich als Polizistin und Rechtsanwalt aus

Wadgassen (ots)

Um eine ältere Dame um 10.000EUR zu betrügen, gab sich eine Frau am Telefon als Polizeibeamtin aus und täuschte der Frau vor, ihr Sohn sei festgenommen worden. Zur Freilassung werde der zuvor genannte Betrag benötigt. Der vermeintliche Rechtsanwalt ihres Sohnes habe die Aussagen der angeblichen Polizistin bestätigt. Die 82-jährige Geschädigte traute den beiden Personen am Telefon nicht und gab an, ihren anderen Sohn in das Telefonat zu involvieren. Hieraufhin wurde das Telefonat seitens des angeblichen Rechtsanwaltes beendet.

Die Polizei weist erneut darauf hin, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf den weit verbreiteten "Enkeltrick" bzw. den "Anruf falscher Polizeibeamtinnen und - beamten" zu treffen. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.polizei-beratung.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell