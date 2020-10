Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Hochzeitsfeier in Dillingen führt zu Verkehrsbehinderungen

Dillingen (ots)

Anlässlich einer Hochzeitsfeier wurden am 10.10.2020 mittags Rauchfackeln in der Werderstraße in Dillingen gezündet. Durch die erhebliche Rauchentwicklung wurde die Sicht für einige Sekunden beeinträchtigt, sodass ein Befahren der Werderstraße in beide Fahrtrichtungen nicht mehr möglich war. Es kam somit zur Gefahr für die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Sollten Sie Zeugin oder Zeugen des Vorfalls oder gar geschädigt worden sein, setzen Sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung. Tel.: 06381 9010

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell