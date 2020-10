Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Wohnungseinbruch in Wallerfangen-Ittersdorf

Wallerfangen-Ittersdorf (ots)

Am Abend des vergangen Freitages, 09.10.2020, zwischen 18:20 Uhr und 20:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in der Saarlouiser Straße in Ittersdorf. In Abwesenheit der Bewohner begab der Täter sich über den Garten zu einem Fenster, welches er aufhebelte. Anschließend stieg er ins Anwesen ein und durchwühlte mehrere Schränke. Er entwendete ca. 2.500EUR Bargeld und Sparbücher.

Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die nachfolgende Dienststelle: Polizeiinspektion Saarlouis Tel.: 06831 9010

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell