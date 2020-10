Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Falschfahrer auf der BAB 620 - Polizei sucht Zeugen

Saarlouis (ots)

Am Freitag, den 09.10.2020, gegen 19:27 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Falschfahrer auf der BAB 620 in Höhe der Anschlussstelle Wallerfangen. Durch den Verkehrsteilnehmer konnte erkannt werden, wie ein silberner Kleinwagen an der Anschlussstelle Wallerfangen in entgegengesetzter Richtung auf die Autobahn in Richtung Saarbrücken auffuhr.

Der Falschfahrer konnte durch die Polizei nicht ausfindig gemacht werden.

Personen, die Angaben zum Falschfahrer machen können oder durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

Nicolas Lauer, Polizeikommissar

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell