Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallverursacher gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Hubert-Schreiner-Straße in Saarlouis flüchtete der Fahrer eines Roten PKW

Saarlouis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 23:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines roten PKW die Hubert-Schreiner-Straße in Richtung Fraulautern auf der Gegenfahrbahn. Ein in Richtung Innenstadt fahrender PKW-Fahrer musste mit seinem Fahrzeug auf die linke Fahrspur ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Auto zu verhindern. Hierbei verlor er bei der Kollision mit dem dortigen Bordstein die Kontrolle über seinen PKW und die Fahrt endete im Grünstreifen. Ein hinter ihnen fahrendes Motorrad musste ebenfalls dem roten Auto ausweichen. Als der 36-jährige Fahrer und sein 40 Jahre alter Beifahrer aus dem beschädigten Wagen ausstiegen, konnten sie beobachten, dass der rote PKW am Straßenrand stehen geblieben ist. Der Fahrer sei zum Motorradfahrer gegangen, der gerade sein Zweirad aufgerichtet habe. Etwas später seien das Motorrad und der Unfallverursacher davongefahren.

Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Bei dem Unfallverursacherfahrzeug könnte es sich nach Angaben des Geschädigten um einen roten Opel Vectra Kombi gehandelt haben. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des roten PKW und dem Motorradfahrer. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06831 / 9010 bei der Polizeiinspektion Saarlouis zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell