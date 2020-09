Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall auf der BAB 620 - Polizei sucht Zeugen

Saarlouis (ots)

Am 23.09.2020 befuhr ein 66 Jahre alter Mann mit seinem weißen Ford Focus die BAB 620 auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Saarbrücken. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Wallerfangen kam er mit seinem PKW mehrfach leicht nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er die dortige Mittelschutzplanke, führte seine Fahrt jedoch weiter fort. Ca. 200 Meter vor der Anschlussstelle Saarlouis-Mitte kommt der Unfallverursacher vermutlich aufgrund gesundheitlicher Ursachen plötzlich nach rechts von der Fahrspur ab. In der Folge touchierte er die beiden neben ihm fahrenden Fahrzeuge und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Auf der rechten Fahrspur kam er in Unfallendstellung. Durch den Verkehrsunfall wurden der Unfallverursacher sowie ein weiterer Unfallbeteiligter leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. An den beiden weiteren unfallbeteiligten Fahrzeugen und der Schutzplanke entstand Sachschaden.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Saarlouis unter der Rufnummer 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

