Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schwer verletzte Katze auf Aldi Parkplatz in Wadgassen

Wadgassen (ots)

Am Vormittag des 19.09.20 erreichten mehrere Notrufe die Polizei in Saarlouis über eine verletzte Katze auf dem Aldi Parkplatz in Wadgassen OT: Hostenbach. Auf dem Parkplatz wurde festgestellt, dass die verletzte Katze vor dem Eintreffen der Polizei eine Frau, welche der Katze zur Hilfe eilen wollte, angefallen und diese durch massive Bisse und Kratzer in Hand und Bein verletzt hatte. Die Frau musste sich in Folge der Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben. Die Katze konnte mit der Hilfe von ehrenamtlichen Helfern eingefangen und zu einem Tierarzt verbracht werden. Die Herkunft der Verletzungen der Katze sind nicht bekannt.

