Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht blauen BMW nach Unfallflucht

Schwalbach (ots)

Die gesamte linke Fahrzeugseite eines geparkten grauen Ford Fiesta wurde am Donnerstag, den 17.09.2020, bei einer Unfallflucht in der Hauptstraße in Schwalbach-Griesborn beschädigt. Der Vorfall ereignete sich laut Zeugen zwischen 17:20 und 17:35 Uhr. Der bislang unbekannte Verursacher fuhr mit seinem Auto aus Richtung Schwalbach kommend in Richtung Bous und kollidierte aus derzeit nicht näher bekannten Gründen mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem verursachenden Pkw um einen dunkelblauen BMW 3er Coupe handeln müsste, der durch den Unfall nun auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein müsste.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 068319010 entgegen.

