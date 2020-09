Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Einbrecher auf frischer Tat in Saarlouis festgenommen

Saarlouis (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wettbüro in der Innenstadt von Saarlouis konnte am heutigen Montagmorgen gegen 03:00 Uhr ein 41-Jähriger aus Saarlouis von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Saarlouis sowie Unterstützungskräften aus Merzig und Völklingen noch im Tatanwesen festgenommen werden. Beim Eintreffen der Polizei hielt sich der Täter im Keller versteckt. Zuvor versuchte dieser einen Tresor aufzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Weiterhin nahm er Münzgeld im Wert von rund 130 Euro aus einer Kasse an sich.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kriminaldienst Saarlouis übernommen. Da der Täter über keinen festen Wohnsitz verfügte und bereits wiederholt wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war, stellte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehles. Dieser wurde von einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Saarbrücken erlassen. Der Festgenommene wurde der JVA Saarbrücken zugeführt. Er gab an, aus Geldnot gehandelt zu haben.

