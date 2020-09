Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall in der Fußgängerzone in Saarlouis

Saarlouis (ots)

In der Fußgängerzone der Französischen Straße in Saarlouis ereignete sich am 04.09.2020 ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Gegen 15:40 Uhr befuhr ein Kind mit seinem Fahrrad die Fußgängerzone und erfasste eine Fußgängerin. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und erlitt leichte Schürfwunden. Das 12-jährige Kind blieb unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell