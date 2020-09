Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Einbruch zur Tageszeit - Täter durchwühlte das Anwesen

Wadgassen (ots)

Wadgassen - In der Feldstraße in Wadgassen ist am Freitag, den 04.09.2020, ein Tageswohnungseinbruch verübt worden. In dem Einfamilienhaus war von 09:00 Uhr bis 11:45 Uhr niemand zu Hause. In dieser Zeit kletterten bislang unbekannte Täter zu dem Wintergarten hoch und hebelten dort ein Fenster auf. Das Haus wurde durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck wurden entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 068319010 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell