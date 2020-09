Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Vermißtes Kind Ayleen Simon

Gesucht wird die 13-jährige Ayleen Simon aus Ensdorf. Sie ist am Montag den 31.08.2020 nach der Schule nicht mehr daheim bei ihrer Mutter angekommen. Das letzte Mal wurde sie gesehen als sie an der Gemeinschaftsschule in Saarlouis in den Bus Rtg. Ensdorf einstieg.

Das Kind ist bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzem Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift und weißen Turnschuhen. Sie ist ca. 1,65 m groß und hat blonde schulterlange Haare. Ayleen trägt einen schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise auf den Verbleib des Kindes werden erbeten an den Kriminaldienst der PI Völklingen 06898/ 2020 oder an jede andere Polizeidienststelle.

