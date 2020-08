Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: entwendeter Hirsch aus Wildpark

Wadgassen-Differten (ots)

Am Samstag, den 29.08.2020, wurde der Polizeiinspektion Saarlouis durch Mitarbeiter des Wildpark in der Friedhofstraße in 66787 Wadgassen-Differten mitgeteilt, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag (18:00 Uhr bis 07:15 Uhr) ein Hirsch (6 Jahre alt, Gewicht ca. 250-300kg) entwendet wurde. Im Rahmen einer Absuche des Geheges konnte der Hirsch nicht aufgefunden werden. Die Umzäunung des Geheges war intakt, sodass ein Ausbüxen des Hirsches ausgeschlossen werden kann. Die Polizeiinspektion Saarlouis, bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verbleib des Hirsches machen können, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell