Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Großband einer ehemaligen Tennishalle in Dillingen-Diefflen

Dillingen-Diefflen (ots)

Dillingen-Diefflen. Am Freitag, 28.08.2020, 14:33 Uhr, kam es zu einem Brandgeschehen im Dillinger Stadtteil Diefflen.

In einer als private Werkstatt genutzten ehemaligen Tennishalle führte ein 53-jähriger Berechtigter aus Ensdorf Schweißarbeiten an einem Fahrzeug durch. Hierbei geriet ein, in der Nähe befindlicher Teppichboden in Brand. Eigenständig eingeleitete Löschmaßnahmen blieben erfolglos, weshalb es zu einem raschen Übergreifen auf das Inventar der Halle und der Halle an sich kam. Das Feuer griff noch während der Löscharbeiten auf eine Reihengarage mit 14 Einheiten über. Das Übergreifen auf benachbarte Anwesen konnte durch die Einsatzkräfte (109 Einsatzkräfte) der umliegenden Feuerwehren verhindert werden. Während der Löscharbeiten mussten 4 Anwesen vorübergehend evakuiert werden. Durch die Hitzeentwicklung kam es noch zu Beschädigungen angrenzender Anwesen. Der Sachschaden wird derzeit auf 500000 EUR geschätzt. Durch das Brandgeschehen wurde der Verursacher an den Händen verletzt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Derzeit ist von einem leichten Verletzungsbild auszugehen. Durch Rettungsmaßnahmen von Haus- und Nutztieren im unmittelbaren Brandbereich wurden insgesamt 13 Personen mit Rauchgasintoxikationen verletzt. 8 Personen mussten stationär versorgt werden. Lebensgefahr besteht nicht. Nach aktuellem Erkenntnisstand geht es den Tieren gut. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Primsstraße war für die Dauer der Löschung vollgesperrt. Trotz Lautsprecherdurchsagen und Anweisungen der Feuerwehr und Polizei sammelten sich eine Vielzahl von unbeteiligten Personen im unmittelbaren Gefahrenbereich und brachten sich dadurch selbst in Gefahr. Teilweise kam es bei der notwendigen Einrichtung eines Sicherheitsbereiches zu uneinsichtigem Verhalten der Personen. Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

