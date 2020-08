Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht vermissten, 80-jährigen Edgar Philippi aus Wallerfangen-Rammelfangen

Wallerfangen-Rammelfangen (ots)

Der an Demenz erkrankte, 80-jährige Edgar PHILIPPI verließ am 21.08.2020 gegen 17:00 Uhr zu Fuß sein Wohnhaus in Wallerfangen-Rammelfangen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Herr PHILIPPI ist an Demenz erkrankt und dringend auf Hilfe angewiesen.

Personenbeschreibung:

- circa 1,78m groß - normale Statur - rundliches Gesicht - kurze, graue Haare - kurze beige Hose - graues T-Shirt - blaue Schuhe

Derzeit laufen umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr, unter anderem werden eine Drohne der Feuerwehr mit Wärmebildkamera und Diensthunde der Polizei eingesetzt.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt des Herrn PHILIPPI geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

