Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Zeugen

Saarlouis (ots)

In der Nacht von Samstag, 15.08, 22:15 Uhr, auf Sonntag, 16.08.2020, 09:45 Uhr, wurden von einem bislang Unbekannten in der Lothringer Straße in Saarlouis die Reifen mehrerer PKW plattgestochen. Der Täter stach hierbei die Reifen platt, die zum Gehweg zeigten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831/9010 zu kontaktieren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- ESD

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell