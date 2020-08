Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Nach Unfallflucht auf großem Markt/Polizei sucht Zeugen

Saarlouis (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15./ 16.08.2020) auf dem großen Markt in Saarlouis ein parkendes Auto gerammt und ist anschließend geflüchtet. Gegen 00:10 Uhr fuhr der Unfallverursacher mit einem silberfarbenen Audi rückwärts aus einer Parktasche aus und kollidierte mit einem hintern ihm abgestellten schwarzen VW Passat. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Anton-Merziger-Ring fort. An dem VW Passat wurde die hintere Tür auf der Fahrerseite eingedellt und zerkratzt.

Ein Augenzeuge des Vorfalls teilte einer Passantin mit, an dem unfallverursachenden Pkw sei möglicherweise ein französisches Kennzeichenschild angebracht gewesen. Leider sind die Personalien dieses Zeugen der Polizei bislang nicht bekannt. Er wird daher gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarlouis zu melden. Gleiches gilt für andere Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Tel.: 06831 / 9010

