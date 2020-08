Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Hundehalter gesucht!

Saarlouis (ots)

Am 30.07.2020, ca. 14:45 Uhr, kam es auf einem Feldweg entlang des Ellbachs, 66740 Saarlouis-Steinrausch, zu einem Vorfall zwischen einem schwarz/weißen Spitz und einer Walkerin. Der Spitz ging die Frau an, die hieraufhin stürzte. Entgegen der ersten eigenen Einschätzung der Walkerin stellte sich im Nachhinein heraus, dass sie sich beim Sturz erhebliche Verletzungen zuzog. Der Spitz wurde von einem Paar mittleren Alters geführt, das einen weiteren Hund und eine Rollstuhlfahrerin mitführte. Das Paar wird gebeten, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Personen, die Angaben zu diesem Paar machen können, werden ebenfalls gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Polizeiinspektion Saarlouis, Tel. 06831/9010

