Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht in Wadgassen-Werbeln - Polizei sucht Zeugen

Wadgassen (ots)

Am Samstagmorgen, den 08.08.2020, gegen 09:25 Uhr, ereignete sich in der Ludweilerstraße in Wadgassen-Werbeln ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher kollidierte mit seinem PKW beim Befahren der Ludweilerstraße mit einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Golf und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen bzw. silbernen VW Golf oder VW Polo gehandelt haben.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

