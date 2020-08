Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Brand eines Einfamilienhauses in Wallerfangen-Ittersdorf

Wallerfangen-Ittersdorf (ots)

Am Vormittag des 04.08.2020 teilte ein aufmerksamer Anwohner den Brand eines einseitig angebauten Einfamilienhauses in der Beruser Straße in Wallerfangen-Ittersdorf mit. Die alarmierte Feuerwehr musste sich gewaltsam Zugang zum Anwesen verschaffen, um den Brand bekämpfen zu können. Durch den beherzten Einsatz der Feuerwehr, welche mit 10 Fahrzeugen und 47 Feuerwehrleuten verschiedener Löschbezirke im Einsatz war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbaranwesen verhindert werden.

An dem Gebäude entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Ob das Anwesen weiterhin bewohnbar ist, steht noch nicht fest. Die 86-jährige Bewohnerin hielt sich glücklicherweise nicht im Anwesen auf, zu Personenschaden kam es nicht.

Die Polizeiinspektion Saarlouis war mit zwei Streifenwagen im Einsatz. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand im Bereich eines Elektroherds ausbrach. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Kriminaldienst Saarlouis übernommen und dauern derzeit noch an.

Die Beruser Straße musste während der Löscharbeiten für circa 90 Minuten vollgesperrt werden

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell