Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht durch Rollerfahrer in Ensdorf

Ensdorf (ots)

Am Sonntag, 02.08.2020, kam es gegen 13:05 Uhr, in der Provinzialstraße in Ensdorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers von der Unfallörtlichkeit. Hierbei fuhr der Geschädigte mit seinem PKW die Provinzialstraße aus Richtung Kreisverkehr kommend in Richtung Fraulautern. Beim Versuch mit seinem PKW nach links auf einen Parkplatz abzubiegen wurde der PKW-Fahrer von einem derzeit unbekannten Rollerfahrer überholt sodass es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge im Bereich des linken Vorderrades des PKWs kam. In der Folge entfernte sich der Rollerfahrer in Kenntnis des Unfallgeschehens unerkannt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Fraulautern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Tat sich unter der Telefonnummer 06831-9010 zu melden.

