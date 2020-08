Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Vermissten nach Badeunfall

Saarlouis (ots)

Umfangreiche Suchmaßnahmen führte die Polizei gemeinsam mit Feuerwehr und DLRG am Samstagabend an der Saar zwischen Saarlouis und Rehlingen durchgeführt. Es kamen u.a. auch Taucher, Boote mit Sonar und eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Am Ufer suchte die Polizei mit Diensthunden. Hintergrund ist, dass ein 58-jähriger Mann zusammen mit Bekannten in der Saar badete, jedoch nicht mehr zum Ufer zurückkehrte und seitdem verschwunden ist. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus. Der Vermisste stammt aus Niedersachsen und war als Lkw-Fahrer beruflich in Saarlouis unterwegs. Die Ermittlungen werden am heutigen Tage fortgesetzt.

