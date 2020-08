Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei stoppt Pkw mit Palme

Bild-Infos

Download

Saarlouis (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Samstagmorgen in Saarlouis ein Pkw mit ungewöhnlicher Ladung auf: Aus dem Schiebedach des fahrenden Peugeot Partner ragten Stamm und Krone einer großen Palme! Da sich für die Polizisten der Verdacht ergab, dass die Pflanze aufgrund ihrer Höhe so nicht transportiert werden darf und daher eine Gefahr für die Sicherheit im Straßenverkehr bestand, haben die Beamten das Fahrzeug angehalten und näher überprüft. Es stellte sich heraus, dass die zulässige Fahrzeughöhe von 4,20 Metern durch die geladene Palme deutlich überschritten war. Da der 55-jährige Fahrer keine Ausnahmegenehmigung vorlegen konnte, musste er für die Weiterfahrt die pflanzliche Ladung anderweitig transportieren. Durch Herbeiführen eines größeren Lieferwagens, in dem die Palme nun liegend verstaut wurde, wusste sich der Fahrer zu helfen und konnte damit den Transport des Gewächses fortsetzen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell