Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Sattelzug kollidiert mit Leitplanke - Vollsperrung auf der BAB 8

Rehlingen (ots)

Am 28.07.2020, gegen 14:20 Uhr, kam es auf der BAB 8 in FR Luxemburg zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW. Der mit Sand beladene LKW kam aus bislang nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke, wo er in Unfallendstellung kam.

Der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber "Christoph 16" und die Polizei waren hierbei im Einsatz.

Der Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Richtungsfahrbahn Luxemburg musste zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Vollsperrung bleibt weiterhin bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten (vermutlich bis heute Nacht)bestehen.

Es entstand Sachschaden von mindestens 30.000 EUR.

