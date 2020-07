Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Jugendliche beschädigten Süßigkeitenautomat

Saarlouis (ots)

Saarlouis. Am 18.07.2020, gegen 21:51 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Zeugin in der Lebacher Straße in Saarlouis drei Jugendliche bzw. Kinder beim Hantieren an einem Süßigkeitenautomat und verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort zwei Kinder und einen Jugendlichen antreffen, welche sich an dem besagten Kaugummiautomat befanden. Neben einer Vielzahl von Spielzeugen, welche sich auf dem Automaten befanden, konnten Beschädigungen durch Feuer festgestellt werden. Die Kinder und der Jugendliche wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberichtigten übergeben. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

