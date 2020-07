Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Pkw aufgebockt um Reifen samt Felgen zu entwenden

Saarlouis (ots)

Saarlouis. Im Tatzeitraum von Freitag 17.07.2020, 18:00 Uhr bis Samstag 18.07.2020, 09:00 Uhr, wurden in der Straße "Auf der Dellt" in Saarlouis-Picard vier Reifen samt Alufelgen von einem Auto entwendet. Die Täter machten sich fachmännisch ans Werk und bockten kurzerhand das Fahrzeug auf vier mitgebrachte Waschbetonsteine auf. Die Diebe schraubten in der Folge alle vier Reifen vom Auto ab und entwendeten diese. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06831/9010 bei der Polizei Saarlouis zu melden.

