Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Pkw Aufbruch in Tiefgarage

Saarlouis (ots)

Saarlouis. In einer Tiefgarage in der Vaubanstraße in Saarlouis hebelten unbekannte Täter in der Zeit von Freitag (17.07.2020), gegen 20:00 Uhr bis Samstag (18.07.2020), gegen 04:10, Uhr die Fahrertür eines geparkten Pkw auf. Der oder die Täter durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten in der Folge zwei Geldbörsen mit Bargeld und Papieren. Hinweise zur Tat, den Tätern und dem Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt die Polizeiinspektion Saarlouis, Tel.: 068319010, entgegen.

