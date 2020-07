Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht - Polizei sucht Zeugen

Schwalbach-Hülzweiler (ots)

Schwalbach-Hülzweiler. Am Samstagabend (11.07.2020, ca. 22:50 Uhr) ereignete sich in der Talstraße in Hülzweiler ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der bisher unbekannte Verkehrsunfallverursacher kollidierte vermutlich beim Ausparken mit einem geparkten grauen BMW, 1er Modellreihe, und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne die nötigen Feststellungen zuzulassen. Bei dem flüchtenden Auto soll es sich um einen schwarzen Geländewagen mit Saarlouiser Kreiskennzeichen handeln.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell