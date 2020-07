Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Paar und unbeteiligte Person werden von Personengruppe attackiert

Saarlouis (ots)

Saarlouis. In der Nacht von Freitag auf Samstag (11.07.2020, ca. 01:15 Uhr) kam es auf dem Großen Markt in Saarlouis zu einem körperlichen Übergriff auf ein Paar. Der Übergriff ging von einer größeren Personengruppe aus. Ursache der Auseinandersetzung war, dass die Personengruppe offensichtlich grundlos Glasflaschen auf den Boden warf. Als die beiden Geschädigten die Personengruppe auf ihr Fehlverhalten angesprochen haben, entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die Geschädigten von einem Mitglied der Personengruppe angespuckt wurden. Kurze Zeit später fuhr ein weißer Mercedes mit weiteren 4-5 männlichen Personen vor, wobei sich die Insassen der Personengruppe anschlossen. Es entwickelte sich eine Schlägerei, bei der die Geschädigten mit Fäusten geschlagen und getreten wurden. Die verletzte 29-jährige Frau erlitt eine Prellung am Knie und klagte über Schmerzen an Oberschenkeln und Oberkörper. Der verletzte 29-jährige Mann wies eine Verletzung im Gesicht auf. Auch ein 36-jähriger Zeuge, der lediglich schlichtend eingreifen wollte, wurde von einer bisher unbekannten Person ins Gesicht geschlagen und an der Lippe verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnten mehrere Personen festgestellt werden, deren Beteiligung an der Auseinandersetzung noch nicht gänzlich geklärt ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

D. Paul, PK

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell