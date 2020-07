Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall auf Rewe-Parkplatz am 15.06.2020 in Nalbach/ Ein wichtiger Zeuge beobachtete den Unfall und wird gesucht

Nalbach (ots)

Am 15.06.2020 gegen 11:25 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Nalbach ein Verkehrsunfall, wobei hier ein geparkter PKW der Marke Dacia von einem silberfarbenen Audi beschädigt wurde. Der Fahrer des Audi entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Verkehrsunfallgeschehen wurde hier von einem Zeugen beobachtet. Dieser Zeuge wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis, Tel.: 06831-9010, in Verbindung zu setzen.

