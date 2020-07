Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Täter eines versuchten Überfalls

Überherrn (ots)

Mit einer Pistole bewaffnet waren zwei bislang unbekannte Täter, die am Freitag gegen 23:30 Uhr versucht haben, ein Wettbüro in der Hauptstraße in Überherrn zu überfallen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die verschlossene Eingangstür aufzubrechen. Als ein Mitarbeiter die Täter bemerkte und die Polizei alarmierte, flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. Sie waren dunkel gekleidet und trugen bei Tatausführung weiße Mund-Nasen-Bedeckungen. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Saarlouis unter Telefonnummer: (06831) 9010.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell