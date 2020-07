Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: 13-jähriger Junge aus Dillinger Wohngruppe wird vermisst

Die Polizei fahndet nach dem abgängigen Kind Enrico Kläs und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe

Dillingen (ots)

Seit dem Abend des 29.06.2020 wird 13-jährige Enrico Kläs vermisst. Der als Streuner bekannte Junge war zuletzt in einer Wohngruppe der Katholischen Erwachsenenbildung in Dillingen untergebracht. Er hat die Wohngruppe am vergangenen Mittwoch verlassen und ist bis jetzt nicht wieder dorthin zurückgekehrt.

Enrico Kläs ist ca. 130 cm groß, hat eine schlanke Statur und ist von zierlicher Gestalt. Er ist ca. 45 kg schwer, seine Hautfarbe ist weiß und er trägt kurze braune Haare. Sein scheinbares Alter ist Acht Jahre.

Zur Bekleidung, die er beim Verlassen der Wohngruppe trug sowie zu möglichen Anlaufadressen ist nichts bekannt.

Wer kann Angaben machen, wo sich Enrico Kläs derzeit aufhält? Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 9010 entgegengenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- ESD

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell