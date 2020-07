Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Unfallgeschädigten in Hülzweiler

Schwalbach (ots)

Am Donnerstag den 30.06.2020 hat sich am frühen Morgen in Hülzweiler ein Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer eines silbernen Ford Focus streifte einen geparkten PKW oder einen anderen Gegenstand und verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit. An dem PKW entstand ein erheblicher Sachschaden. Im Nachgang meldete sich der Fahrer bei der Polizei. Es sind jedoch weder die genaue Unfallörtlichkeit, noch ein Geschädigter bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können oder ein möglicher Geschädigter, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer 06831/9010

