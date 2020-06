Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Die Polizei ermittelt nach Schlägerei in Saarlouis

Jugendliche und Heranwachsende schlagen am Ravelin V mit Flaschen aufeinander ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Saarlouis (ots)

Am Freitag, den 26.06.2020, gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei in Saarlouis über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Stadtpark in Kenntnis gesetzt. Hierbei sollten nach Angaben des Mitteilers auch Flaschen benutzt worden sein. Einer der Beteiligten habe auch eine Axt dabei.

Die daraufhin eingesetzten Polizeikräfte konnten im Bereich des Ravelin V in Saarlouis zunächst drei der an der offenbar bereits beendeten Schlägerei beteiligten Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren antreffen, darunter auch der mit der Axt bewaffnete Jugendliche. Dieser händigte die Axt widerstandslos den Polizeibeamten aus, nachdem ihm der Einsatz eines Elektroschockers angedroht wurde. Ein Einsatz der Axt bei der Schlägerei durch den Jugendlichen konnte ihm im Rahmen der ersten polizeilichen Maßnahmen nicht nachgewiesen werden.

Eine Gruppe mit vier weiteren jugendlichen und heranwachsenden Beteiligten im Alter von 17 bis 20 Jahren wurde kurz darauf von weiteren Polizeibeamten ebenfalls im Bereich des Ravelin V aufgegriffen.

Zeugenangaben zufolge kam es aus bislang noch nicht bekannten Gründen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen, wobei die vierköpfige Gruppe auch mit Bierflaschen auf die Jüngeren eingeschlagen haben soll. Hierbei erlitt einer der Jugendlichen zwei Platzwunden am Kopf, die im nahe gelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Lebensgefahr bestand nicht.

Im Gerangel kam es auch zum Diebstahl eines Handys und einer Jacke. Die Gegenstände konnten bei den Tatverdächtigen aufgefunden werden.

Alle Beschuldigten standen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Bei der Durchsuchung einer Person wurde auch eine geringe Menge einer BtM-verdächtigen Substanz aufgefunden.

Die vier Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund müssen sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Für zwei von ihnen endete der Abend im Polizeigewahrsam.

Weitere Ermittlungen erfolgen durch den Kriminaldienst der Polizeiinspektion Saarlouis.

Wer hat das Geschehen beobachtet oder sogar mit seinem Handy aufgenommen? Die PI Saarlouis bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06831 / 9010 zu melden.

