Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unbekannter beschädigt Pkw

Dillingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag (19.06.2020) offenbar mutwillig ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der blaue VW Passat war im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Dillingen in Höhe einer Metzgerei geparkt. Als der Fahrer zu dem Auto zurückkehrte, entdeckte er an dessen Heck mehrere wellenförmige Kratzer.

Zeugen, die Angaben zum Zustandekommen der Beschädigungen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarlouis zu melden (Tel.: 06831 / 9010).

