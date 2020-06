Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in der Innenstadt Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am Mittwoch, dem 10.06.2020, kam es im Zeitraum zwischen 13 und 19 Uhr in der Innenstadt von Saarlouis zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Hierbei wurden mehrere Fahrzeugseiten abgestellter PKW in der Pavillonstraße und Bibelstraße mit einem spitzen Gegenstand von einem bislang Unbekannten zerkratzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Sie werden gebeten, Hinweise an die Polizeiinspektion Saarlouis, unter der Telefonnummer 06831 / 9010, zu richten.

