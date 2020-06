Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Geschädigten eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Bous

Bous (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es nach Streitigkeiten zwischen einer 18-Jährigen und deren 23 Jahre alten Ex-Freunds, gegen 00:30 Uhr in der Klammstraße in Bous zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zum Nachteil eines bisher unbekannten Fahrzeugführers. Der 23-Jährige habe sich hierbei kurz vor dem Passieren eines Fahrzeugs zur Straße umgedreht, sei einen Schritt auf die Straße getreten und habe versucht in Richtung des Fahrzeugs zu treten. Der unbekannte Fahrzeugführer habe hierdurch stark abbremsen und ausweichen müssen, sodass es fast zu einer Kollision mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug gekommen sei. Der Fahrzeugführer habe sich im Anschluss auf der Klammstraße in Richtung Völklingen entfernt. Die Polizei sucht neben Zeugen des Vorfalls den geschädigten Fahrzeugführer und bittet sich bei der Polizeiinspektion Saarlouis unter der 06831-9010 zu melden.

