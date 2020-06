Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Wohnhausbrand in Ensdorf mit zwei schwerverletzten Personen

Ensdorf (ots)

Am Morgen des 05.06.2020 kam es in Ensdorf zu einem Wohnhausbrand mit zwei schwerverletzten Personen. Neben der FFW Ensdorf und der FFW Saarlouis Innenstadt, welche mit den Löscharbeiten betraut waren, befand sich 4 Streifenwagenbesatzungen der Polizei sowie Rettungswägen und ein Notarzt vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und ein Gutachten wurde durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken angeordnet. Die Geschädigten erlitten Brandverletzungen und Rauchgasintoxikationen und mussten zur ärztlichen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Eine Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Das Wohnanwesen wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen und ist zur zeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- ESD

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell