Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Porsche nach Unfallflucht gesucht

Saarlouis- Fraulautern (ots)

Am Samstag, dem 23.05.2020, 12:00 Uhr, kam es in der Lebacher Straße in Fraulautern zu einem Verkehrsunfall. Ein Porsche hatte beim Verlassen des Kreisverkehrs (Ortsausgang Fraulautern in Fahrtrichtung Saarwellingen) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit dem Pfosten eines Verkehrszeichens kollidiert. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Saarwellingen. Bisher ist bekannt, dass der Porsche dunkelblau oder schwarz war, das Kreiskennzeichen "SLS" hatte und mit zwei männlichen Personen besetzt war. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Saarlouis bittet um Hinweise unter Tel.: 06831/9010

